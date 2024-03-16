Металлопрокат по низкой цене

Какие способы оплаты предусмотрены?

Мы предлагаем следующие варианты оплаты.



По наличному расчету (по факту)



Клиент звонит нам по телефону, и мы оформляем заказ. Наш водитель отправляется к клиенту со всей необходимой документацией. О приблизительном времени своего прибытия водитель оповещает клиента заранее. По прибытии водитель вручает клиенту товаротранспортную накладную, и клиент оплачивает заказ.



По безналичному расчету (с предоплатой)



Клиент звонит нам по телефону. Наши менеджеры оформляют заказ, выставляют счет и направляют его клиенту по факсу либо на электронную почту. Клиент оплачивает заказ. Мы получаем подтверждение оплаты и отправляем заказ клиенту в соответствии с предварительными договоренностями.



По безналичному расчету (по факту получения)



Клиент звонит нам по телефону, и мы в ближайшее время направляем к нему водителя с заказом и полным комплектом документации. Клиент оплачивает заказ срочным денежным переводом после того, как водитель прибыл к нему на объект. Как правило, такой перевод занимает 2 часа максимум. Разгружать заказ начинают только тогда, когда мы подтверждаем поступление средств на наш счет.

