Металлопрокат по низкой цене

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Лучшее из каталога

Акция
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Хит
Арматура 40 мм А1 А240 гладкая сталь 3
Акция
Новинка
Хит
133688
Арматура 40 мм А1 А240 гладкая сталь 3
Цена:
588 RUB 59 680 руб тонна

588 руб метр

Диаметр
40 мм
Класс арматуры
А1 А240
Тип производства
Горячекатаная
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Полоса алюминиевая 40х6 мм
Акция
330786
Полоса алюминиевая 40х6 мм
Цена:
321 RUB 321 руб метр

Длина
4 м; 6 м
Ширина
40
Толщина
6
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Арматура оцинкованная А3 А500С 8 мм 11.7 м
Акция
169371
Арматура оцинкованная А3 А500С 8 мм 11.7 м
Цена:
22 RUB 56 780 руб тонна

22 руб метр

Диаметр
8
Класс арматуры
А3 А500С
Тип производства
Горячекатаный
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Лист стальной горячекатаный 85 мм 17Г1С 1500х6000
Акция
170277
Лист стальной горячекатаный 85 мм 17Г1С 1500х6000
Цена:
16200 RUB 162 000 руб тонна

Размер
1500х6000х85
Тип производства
Горячекатаный
Марка стали
17Г1С
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Ступени P (прессованные) 800 *160, 34*11
Акция
323108
Ступени P (прессованные) 800 *160, 34*11
Цена:
804 RUB 804 руб метр

Ширина, мм
800
ID для поиска
323108
Старая цена
885
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Труба профильная 30х20 1.5 мм прямоугольная сталь 09Г2С
Акция
142525
Труба профильная 30х20 1.5 мм прямоугольная сталь 09Г2С
Цена:
107 RUB 75 000 руб тонна

107 руб метр

Размер
30х20
Толщина стенки
1.5
Тип производства
Электросварная
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Проволока бронзовая БрБ2т 3 мм круглая
Новинка
157734
Проволока бронзовая БрБ2т 3 мм круглая
Цена:
312 RUB 312 руб кг

Диаметр
3
Материал
бронза
Страна производства
Россия
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Пруток алюминиевый (круг) 300 мм АМг6 1 м
Новинка
154603
Пруток алюминиевый (круг) 300 мм АМг6 1 м
Цена:
40600 RUB 406 000 руб тонна

Диаметр
300
Вес погонного метра, тн
0.19261
Длина
1 м
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Отвод сталь крутоизогнутый 90гр Дн 159х4,0 (Ду 150) сварной Китай
Новинка
153734
Отвод сталь крутоизогнутый 90гр Дн 159х4,0 (Ду 150) сварной Китай
Цена:
980 RUB 980 руб штука

Материал
сталь
Покрытие
без покрытия
Тип
крутоизогнутый
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Труба нержавеющая электросварная 114.3х3 AISI 304 (08Х18Н10) шлифованная
Новинка
137395
Труба нержавеющая электросварная 114.3х3 AISI 304 (08Х18Н10) шлифованная
Цена:
38045 RUB 380 450 руб тонна

Размер
114.3х3
Толщина стенки
3
Диаметр
114.3
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Арматура 40 мм А1 А240 гладкая сталь 3
Акция
Новинка
Хит
133688
Арматура 40 мм А1 А240 гладкая сталь 3
Цена:
588 RUB 59 680 руб тонна

588 руб метр

Диаметр
40 мм
Класс арматуры
А1 А240
Тип производства
Горячекатаная
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Пруток алюминиевый (круг) 200 мм АМг6 3 м
Хит
154417
Пруток алюминиевый (круг) 200 мм АМг6 3 м
Цена:
40600 RUB 406 000 руб тонна

Диаметр
200
Вес погонного метра, тн
0.08549
Длина
3 м
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Сетка плетеная 55х55 2 мм оцинкованная сталь 3
Хит
152880
Сетка плетеная 55х55 2 мм оцинкованная сталь 3
Цена:
155 RUB 155 руб м2

Тип производства
Плетеная
Марка стали
Ст3
Покрытие
Оцинкованная
Купить
Труба нержавеющая электросварная 34х1.5
Хит
137805
Труба нержавеющая электросварная 34х1.5
Цена:
38045 RUB 380 450 руб тонна

Размер
34х1.5
Толщина стенки
1.5
Диаметр
34
Купить
Арматура 40 мм А1 А240 гладкая сталь 3
Акция
Новинка
Хит
133688
Арматура 40 мм А1 А240 гладкая сталь 3
Цена:
588 RUB 59 680 руб тонна

588 руб метр

Диаметр
40 мм
Класс арматуры
А1 А240
Тип производства
Горячекатаная
Купить
15758
По запросу
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Специальные предложения - 16.03.2024

Полоса алюминиевая 40х6 мм
Акция
330786
Полоса алюминиевая 40х6 мм
Цена:
321 RUB 321 руб метр

Длина
4 м; 6 м
Ширина
40
Толщина
6
Купить
Ступени P (прессованные) 800 *160, 34*11
Акция
323108
Ступени P (прессованные) 800 *160, 34*11
Цена:
804 RUB 804 руб метр

Ширина, мм
800
ID для поиска
323108
Старая цена
885
Купить
Лист стальной горячекатаный 85 мм 17Г1С 1500х6000
Акция
170277
Лист стальной горячекатаный 85 мм 17Г1С 1500х6000
Цена:
16200 RUB 162 000 руб тонна

Размер
1500х6000х85
Тип производства
Горячекатаный
Марка стали
17Г1С
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Арматура оцинкованная А3 А500С 8 мм 11.7 м
Акция
169371
Арматура оцинкованная А3 А500С 8 мм 11.7 м
Цена:
22 RUB 56 780 руб тонна

22 руб метр

Диаметр
8
Класс арматуры
А3 А500С
Тип производства
Горячекатаный
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Отзывы о нас

Максим
Самые лучшие цены на рынке! Перед заказом изучил все сайты с металлопрокатом, Сортамент выигрывает по все пунктам.
Василий
Заказывал товар, заранее договаривался на конкретное время. Привезли вовремя, выгрузили быстро. Металлопрокат хорошего качества по всем пунктам. Очень доволен сотрудничеством.
Евгений
Покупаем арматуру и листы уже долгое время . У нас сложились теплые и хорошие партнерские отношения. Радует внимательное отношение к клиентам персонала компании. Любые спорные моменты или вопросы решаются в течение часа без конфликтов. Отдельное спасибо менеджеру Елене. Доставка круглосуточная. Привозят все в срок без задержек
Вячеслав
Честно признаюсь, после заказа очень переживал, вдруг обманут. Сейчас совесть мучает, что так плохо думал о людях. В компании работают честные и порядочные сотрудники. Теперь убедился в этом лично на собственном опыте. Все проверяли. Все цифры по факту и на бумаге сошлись до грамма. Оплата точно по квитанции. Все чеки предоставлены. Ничего лишнего сверху не накрутили.
Станислав
15.12.20 Заказали тонну оцинкованных листов, на сайте прочитал, что если заказывать до обеда, то возможна доставка в день заказа, и ведь не соврали! Очень рекомендую Сортамент, действительно качество на все сто!

О компании

Металлотрейдинговая компания СОРТМЕТ работает в режиме гипермаркета металла, осуществляя оптовые и розничные продажи 70000 наименований металлопроката и труб. Металлопродукция поставляется напрямую с ведущих комбинатов России, СНГ, Европы.

Компания СОРТМЕТ основана в начале 2016 года. Наш офис находится в г. Люберцы. Мы принимаем заказы как оптом, так и в розницу. Наш коллектив из опытных профессионалов своего дела, некоторые из них на рынке металлопроката уже больше 15 лет. Основные направления компании являются.

Видео о компании 'Сортмет'
8
лет на рынке металлопроката
2
склада в Московской области
319
тонн металлопроката отгружаем в неделю
34
сотрудника в штате

Фотографии наших складов

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Наши контакты

Наши контакты
СОРТМЕТ гипермаркет металла Интернет-магазин 'СОРТМЕТ' 8 (495) 123-30-40 8 (800) 200-69-40
пн-пт 09:00 - 18:00
Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение 102, офис 424

Ответы на частые вопросы

Какие требования касательно документооборота вы выдвигаете к заказчику?

Подпись на закрывающих документах следует ставить точно в момент отгрузки изделий на объекте, откладывать это действие на более поздний срок нельзя.

Какая документация сопровождает грузы?

Если клиент расплачивается наличными, грузы должны сопровождаться товаротранспортной накладной, приходно-кассовым ордером, сертификатами качества на металл.

При безналичной форме оплаты комплект документов состоит из товаротранспортной накладной, счет-фактуры, счета (оригинала), договоров поставки (в двух экземплярах), сертификатов качества на металл.

Почему не рекомендуется пользоваться услугами сезонных перекупщиков?

Деятельность некоторых компаний охватывает только строительный сезон. Они стараются отвоевать долю на рынке посредством демпинга, пока спрос на арматуру и изделия металлопроката остается высоким. Опустить расценки существенно ниже рыночного уровня могут позволить себе только перекупщики, у которых нет собственных мощностей и активов (транспортных средств, складских помещений, наемных сотрудников). У них нет необходимости оплачивать аренду, следить за состоянием автопарка, тратиться на персонал высокой квалификации. Такие перекупщики далеко не всегда в состоянии сдержать обещание о “срочной доставке за пять копеек”. Они либо запаздывают с поставками, либо исчезают, получив предоплату.

У нашей компании налажены стабильные партнерские отношения с крупнейшими металлургическими предприятиями на территории РФ. Мы располагаем собственными складскими базами с металлопрокатом и обширным автопарком. Вся наша продукция сертифицирована. Мы прикладываем максимальные усилия к тому, чтобы заказы доставлялись клиентам своевременно и по высочайшим стандартам качества.

Возможно ли предоставить документацию в электронном формате?

На сегодняшний день мы не предусматриваем такую опцию. Однако мы готовы компенсировать это выгодным предложением, которое озвучим непосредственно во время общения с заказчиком.

Какие способы оплаты предусмотрены?

Мы предлагаем следующие варианты оплаты.

По наличному расчету (по факту)

Клиент звонит нам по телефону, и мы оформляем заказ. Наш водитель отправляется к клиенту со всей необходимой документацией. О приблизительном времени своего прибытия водитель оповещает клиента заранее. По прибытии водитель вручает клиенту товаротранспортную накладную, и клиент оплачивает заказ.

По безналичному расчету (с предоплатой)

Клиент звонит нам по телефону. Наши менеджеры оформляют заказ, выставляют счет и направляют его клиенту по факсу либо на электронную почту. Клиент оплачивает заказ. Мы получаем подтверждение оплаты и отправляем заказ клиенту в соответствии с предварительными договоренностями.

По безналичному расчету (по факту получения)

Клиент звонит нам по телефону, и мы в ближайшее время направляем к нему водителя с заказом и полным комплектом документации. Клиент оплачивает заказ срочным денежным переводом после того, как водитель прибыл к нему на объект. Как правило, такой перевод занимает 2 часа максимум. Разгружать заказ начинают только тогда, когда мы подтверждаем поступление средств на наш счет.

На какие нюансы следует обратить внимание, читая сертификат?

Важно, чтобы документ был выдан непосредственно заводом-изготовителем. В нем обязана быть проставлена дата производства изделий.

Какие конкретно сведения должны быть указаны в сертификатах для арматуры и металлопроката?
Текст сертификата обязан содержать корректный ГОСТ, химический состав металла, название компании-грузоотправителя (то есть производителя товара). Если у изделия есть сертификат, значит, независимая лаборатория испытывала его по параметрам прочности, эластичности, адгезии, плотности покрытия и устойчивости к внешним воздействиям.
 
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