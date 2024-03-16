Металлопрокат по низкой цене

588 руб метр
22 руб метр
Металлотрейдинговая компания СОРТМЕТ работает в режиме гипермаркета металла, осуществляя оптовые и розничные продажи 70000 наименований металлопроката и труб. Металлопродукция поставляется напрямую с ведущих комбинатов России, СНГ, Европы.
Компания СОРТМЕТ основана в начале 2016 года. Наш офис находится в г. Люберцы. Мы принимаем заказы как оптом, так и в розницу. Наш коллектив из опытных профессионалов своего дела, некоторые из них на рынке металлопроката уже больше 15 лет. Основные направления компании являются.
Подпись на закрывающих документах следует ставить точно в момент отгрузки изделий на объекте, откладывать это действие на более поздний срок нельзя.
Если клиент расплачивается наличными, грузы должны сопровождаться товаротранспортной накладной, приходно-кассовым ордером, сертификатами качества на металл.
При безналичной форме оплаты комплект документов состоит из товаротранспортной накладной, счет-фактуры, счета (оригинала), договоров поставки (в двух экземплярах), сертификатов качества на металл.
Деятельность некоторых компаний охватывает только строительный сезон. Они стараются отвоевать долю на рынке посредством демпинга, пока спрос на арматуру и изделия металлопроката остается высоким. Опустить расценки существенно ниже рыночного уровня могут позволить себе только перекупщики, у которых нет собственных мощностей и активов (транспортных средств, складских помещений, наемных сотрудников). У них нет необходимости оплачивать аренду, следить за состоянием автопарка, тратиться на персонал высокой квалификации. Такие перекупщики далеко не всегда в состоянии сдержать обещание о “срочной доставке за пять копеек”. Они либо запаздывают с поставками, либо исчезают, получив предоплату.
У нашей компании налажены стабильные партнерские отношения с крупнейшими металлургическими предприятиями на территории РФ. Мы располагаем собственными складскими базами с металлопрокатом и обширным автопарком. Вся наша продукция сертифицирована. Мы прикладываем максимальные усилия к тому, чтобы заказы доставлялись клиентам своевременно и по высочайшим стандартам качества.
На сегодняшний день мы не предусматриваем такую опцию. Однако мы готовы компенсировать это выгодным предложением, которое озвучим непосредственно во время общения с заказчиком.
Мы предлагаем следующие варианты оплаты.
По наличному расчету (по факту)
Клиент звонит нам по телефону, и мы оформляем заказ. Наш водитель отправляется к клиенту со всей необходимой документацией. О приблизительном времени своего прибытия водитель оповещает клиента заранее. По прибытии водитель вручает клиенту товаротранспортную накладную, и клиент оплачивает заказ.
По безналичному расчету (с предоплатой)
Клиент звонит нам по телефону. Наши менеджеры оформляют заказ, выставляют счет и направляют его клиенту по факсу либо на электронную почту. Клиент оплачивает заказ. Мы получаем подтверждение оплаты и отправляем заказ клиенту в соответствии с предварительными договоренностями.
По безналичному расчету (по факту получения)
Клиент звонит нам по телефону, и мы в ближайшее время направляем к нему водителя с заказом и полным комплектом документации. Клиент оплачивает заказ срочным денежным переводом после того, как водитель прибыл к нему на объект. Как правило, такой перевод занимает 2 часа максимум. Разгружать заказ начинают только тогда, когда мы подтверждаем поступление средств на наш счет.
Важно, чтобы документ был выдан непосредственно заводом-изготовителем. В нем обязана быть проставлена дата производства изделий.